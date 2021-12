Igralec Paul Bettany o razkritju sporočil med njim in Deppom: To je bil čuden trenutek

Igralec Paul Bettany, ki je dober prijatelj in nekdanji soigralec Johnnyja Deppa, je pred kratkim v intervjuju za Independent spregovoril o razkritju besedilnih sporočil med njim in Deppom. Sporočila so javno prebrali med obravnavo tožbe, v kateri je Depp tožil britanski tabloid The Sun zaradi klevetanja, saj so igralca v svojih člankih označili za pretepača žene. Igralca sta med dopisovanjem omenila Deppovo nekdanjo ženo Amber Heard, s katero sta bila ločitveno bitko, igralka pa je zvezdnika obtožila tudi družinskega nasilja.

icon-expand Paul Bettany in Johnny Depp FOTO: Profimedia

"Menim, da je to zelo težka tema, sam pa sem takrat prilil olje na ogenj. To je bil zelo čuden trenutek. Kar naenkrat se eden najbolj sluzastih časopisov v Londonu in njihovi odvetniki prebijajo skozi tvoja sporočila, ki si jih poslal v zadnjih desetih letih. Si lahko predstavljate, kako bi se počutili, če bi se kar naenkrat ekipa odvetnikov prebijala skozi vsako vase poslano sporočilo zadnjih desetih let? Vse, kar lahko rečem, je, da je bil občutek zares neprijeten," je o svoji vpletenosti v sodno bitko Johnnyja Deppa dejal Bettany.

Javno razkritje njegovih sporočil ga je še toliko bolj prizadelo, ker je tudi sam že imel neprijetno izkušnjo s tabloidi. "Pred leti sva se z ženo sprla med vožnjo na podzemni železnici. Razlog za spor je bil natrpan urnik in kdo bo odšel po otroka v šolo," je povedal igralec in dodal, da so njun spor posneli in pozneje o njem pisali v medijih, da se zakonca razhajata. "Nekdo na šoli je moja otroka vprašal, ali vesta, da se starša ločujeta. Čeprav sem igralec, se ne spomnim, da bi podpisal Faustovsko pogodbo s hudičem in prodal vso svojo zasebnost," je še povedal.