Igralec Peter Gordon svoji ženi 25 let vsak dan napisal en verz

"Zelo se je zabavala, bila je očarana in polaskana, tako kot sem tudi upal. Zato sem nadaljeval, najprej s kratkimi in pozneje daljšimi rimami ter začel pisati vsak dan. Postalo je navada," je povedal Gordon, ki s hčerkama živi v Sunburyju. "Včasih, ko sem bil brez dela ali ko sem postaval v garderobi, sem lahko pisal. Čutil sem to željo, " je dodal.

Peter Gordon je pred tremi desetletji bolj za šalo svoji ženi Alison napisal pesem, ki ji jo je nastavil pod blazino. Pesem ji je bila všeč, zato je s pisanjem nadaljeval in naslednjih 25 let napisal vsak dan po en verz. Čeprav je Alison pred štirimi leti preminila, na tisoče pesmim še danes dodaja nove.

Gordon je Alison King spoznal leta 1971, ko sta skupaj nastopala v neki igri. Ponovno sta skupaj nastopala leta 1973 in leto zatem sta se poročila. V poznih 70. letih minulega stoletja sta se jima rodili hčerki Cassie in Anna. Gordon se je sicer s pisanjem poezije ljubiteljsko ukvarjal že v 80. letih, v začetku 90. let pa je začel verze pisati vsakodnevno. V njih je pogosto opisoval svoje občutke, ko je bil na turneji in ločen od svoje družine.

Alison, ki je v 90. letih minulega stoletja začela režirati in poučevati igro, so leta 2014 odkrili raka na pljučih. Leta 2015, med cikli kemoterapije, je skupaj z Gordonom nastopila v igri Love Letters, ki jo je režirala njuna hčerkaAnna Jordan. Alison je umrla leta 2016.

Po njeni smrti je Gordon začel razvrščati na tisoče pesmi, ki jih je shranila. Izbor približno 300 pesmi je postal osnova za spletno stran A Love in Verse. Stran je pritegnila precej pozornosti, nekateri njuni prijatelji in igralci, med njimi Pearl Mackie in Julie Hesmondhalgh, so tudi posneti ob prebiranju pesmi.

Anni Jordan je bilo pri pesmih najbolj všeč "upanje, ki je v njih". "Tudi tiste, ki so bile napisane po materini smrti – in nekatere od njih so resnično pretresljive – vsebujejo isto sporočilo: ljubezen je odrešujoča tudi po smrti,"je njene besede povzel The Guardian. Menila je, da jih morajo deliti z ljudmi, saj so hkrati del procesa žalovanja.

Gordon je nad odzivom nad spletno stranjo navdušen. "Pri mojih letih je to prineslo rahlo vznemirjenje. Zelo je lepo," je povedal. Dodal je, da si je vedno želel biti pisatelj, da pa se ni tega nikoli čisto zares lotil. Pesmi je začel pisati kar tako, skorajda nenamerno, "kar privrele so iz njega", je povedal.

Danes še vedno piše pesmi za Alison, a ne čisto vsak dan. "Vsake toliko. Odkrito povedano, je težko, ker je precej boleče. Njeno izgubo še vedno močno občutim,"je še povedal.