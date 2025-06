Igralec po nesreči pljunil v Brada Pitta: Mislil sem, da bom ob službo

Med gostovanjem v oddaji The Late Show with Stephen Colbert, se je Idris pošalil, da ga je skrbelo, da bo izgubil službo, potem ko je posnel en posebej razburljiv prizor. "Tako smešno je delati z Bradom. Je tako čudovit človek, tako darežljiv igralec. In nekoč smo posneli prizor, kjer sem mu moral kričati v obraz, in to je bil zame največji, najpomembnejši prizor. Bil sem tako živčen," je pojasnil Idris in priznal: "Med snemanjem sem pljunil Bradu Pittu v obraz."

Igralec je nadaljeval. "Bila je nesreča. V prizoru sem moral biti besen," je pojasnil nekdanji igralec serije Snowfall in dejal, da je gledal, kako pljunka leti do Brada, ki je bil šokiran. Vendar pa se je Pitt z incidentom spopadel kot profesionalec."In potem je nadaljeval, v glavi pa sem si mislil: 'O moj bog. Pravkar sem pljunil Bradu Pittu v obraz.' Mislil sem si: 'Zdaj bom izgubil službo.'"