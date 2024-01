Igralec po pretepu z motoristi: Doživel sem zaskrbljujoč incident

"Doživel sem zaskrbljujoč incident, v katerega je bila vpletena skupina posameznikov na mini motorjih. Ko sem bil v prometu, se je mojemu avtomobilu agresivno približal eden od teh motoristov, kar je pripeljalo do neprijetnega spopada. Da bi ocenil škodo, sem izstopil iz avtomobila. To dejanje je na žalost preraslo v fizični prepir, h kateremu sem se zatekel, da bi se zaščitil," je na začetku daljše objave na Instagramu zapisal igralec Ian Ziering .

"Z olajšanjem sporočam, da sva oba s hčerko popolnoma nepoškodovana, vendar me je incident globoko zaskrbel zaradi vse večje drznosti takšnih skupin, ki motijo javno varnost in mir. Ta situacija poudarja večji problem huliganstva na naših ulicah in potrebo po učinkovitem odzivu organov kazenskega pregona na tako vedenje. Kot državljanu in staršu se mi zdi nesprejemljivo, da se lahko skupine svobodno tovrstno vedejo in povzročajo strah in kaos, odziv oblasti pa se zdi nezadosten."

Nato je pozval oblasti k ustreznemu ukrepanju. "Vedno sem bil zagovornik boja proti ustrahovanju in neprimernemu vedenju, ta incident pa je okrepil moje prepričanje o pomenu osebne varnosti in varnosti skupnosti. Obravnavati moramo temeljna vprašanja, ki vodijo do tako motečega vedenja, in zagotoviti, da so naše ulice varne za vse. Pozivam mestne uradnike in organe pregona, naj odločno ukrepajo in zagotovijo potrebna sredstva za preprečitev prihodnjih incidentov."

Na koncu se je zahvalil za podporo družine, prijateljev in oboževalcev ter dodal: "V takih zahtevnih trenutkih sta moč in enotnost naše skupnosti najpomembnejši. Srečno novo leto."