Igralec po razhodu z ženo živi s prijateljem in dela na gradbišču

Armie Hammer , ameriški igralec, najbolj znan po vlogi v filmu Pokliči me po svojem imenu , se je pred dvema mesecema razšel z ženo Elizabeth Chambers . Arnie in Elizabeth sta bila poročena deset let.

Fox Entertainement rakriva, da naj bi že dva meseca živel pri prijatelju. "To je moj najboljši prijatelj Ashton," je zapisal na Instagramu in tako predstavil Ashtona Ramseyja: "Zadnja dva meseca živim z njim, z njim hodim v službo na gradbišče in vsak dan hodiva v hribe." Pohvalil ga je kot prijatelja in tudi kot šefa: "Bil je izjemen, zelo me podpira in je prijatelj, ki si ga vsak lahko samo želi. In čeprav je moj rojstni dan, bi se jaz rad zahvalil tebi, rad te imam, stari."

Arnie, ki je konec avgusta dopolnil 34 let, se je julija razšel s štiri leta starejšo Elizabeth. Takrat sta v javnost dala skupno izjavo, kjer sta povedala: "Trinajst let kot najboljša prijatelja, kot sorodni duši, partnerja in kasneje starša. Bilo je izjemno potovanje, a skupaj sva se odločila, da obrneva nov list in nadaljujeva najino pot vsak posebej. Ob vstopu v novo poglavje, bodo najina prioriteta še vedno najini otroci in najino prijateljstbo. Prosiva za zasebnost, razumevanje in ljubezen v teh časih."