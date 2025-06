Igralec pozabil imena 12 otrok: Najverjetneje ne bom imel več otrok

Ob tem je dodal, da ne ve, kaj 'imata bog in vesolje pripravljenega' zanj. "Ko sem bil star 30 let, nisem imel nobenega otroka. Potem pa sem jih imel pri 40 letih 12," je dejal in dodal: "Vedno sem si želel veliko družino. Prihajam iz velik in nenavadne družine."

Najstarejša otroka, dvojčka Moroccana in Monroe, ima Cannon skupaj s pevko Mariah Carey. V razmerjih petimi dekleti se mu je rodilo še deset ostalih otrok. V preteklosti je že spregovoril o tem, kaj si Carey misli o tem, da ima 12 otrok. "Vedno me sprašuje, če sem v redu in kako se spoprijemam s tem. Reče mi, da je v redu, dokler jih ne pripeljem na posestvo Carey," je povzel njene besede. Par je bil poročen od leta 2008 do 2016.