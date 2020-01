Igralec razkril, da bosta z možem dobila dojenčka

Priljubljeni ameriški igralec Jesse Tyler Ferguson je včeraj skupaj z igralcem Charliejem Hunnamom nastopil v oddaji The Late Late Show With James Corden, kjer je z gledalci delil prav posebno novico, ki je z možem Justinom Mikito nista zaupala še nikomur.

"Zdaj se moram zresniti," je dejal 44-letni Jesse, ko je razlagal, da šele zdaj čuti, da je odrasel. "V bistvu, to je nekaj, kar še nihče ne ve in me zanima, če bi lahko ostalo le med nami tremi in vami," je najprej v šali dejal publiki in nato le razkril veselo novico: "Julija z možem pričakujeva dojenčka!"

"Ne povejte nikomur, naj to ostane med nami," se je nato še pošalil in nasmejal že tako navdušeno publiko. Seveda pa je Jamesa zanimalo, ali se jima bo pridružil fant ali deklica, vendar je Jesse ostal skrivnosten in odgovoril: "Človek."

Mikita, ki je po poklicu odvetnik, in Ferguson sta poročena že od leta 2013, slednji pa je o želji, da bi postal očka spregovoril že novembra 2017. Za tuje medije je takrat povedal, da se z Justinom zelo veselita, da bosta nekoč postala starša. In zdaj se jima bo želja končno uresničila.