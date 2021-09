Igralec Riz Ahmed v treh tednih izgubil 10 kilogramov

Riz Ahmed je za vlogo Zeda, ki ga igra v novem filmu Mogul Mowgli, shujšal 10 kilogramov. Medtem ko je film lani izšel v nekaterih delih sveta, so ga zdaj končno začeli predvajati tudi v ZDA. Film govori o raperju, kateremu sanje o svetovni slavi ovira avtoimunska bolezen.

Riz je pred kratkim spregovoril o tem, kako je potekal proces hujšanja in kako naj nihče ne počne tega, česar se je lotil on. "V treh tednih sem shujšal za 10 kilogramov. Nikomur ne bi priporočil tega. Z mano je delal poklicni dietetik, vendar je bil to res zahteven proces in me je intenzivno čustveno prevzel, kar je verjetno tudi prispevalo k filmu. To je bil velik del dela, saj sem bil šibek, utrujen ter občutil neizmerno lakoto," je za portal Indie Wire povedal Riz, ki je bil za glavno moško vlogo v filmu Sound of Metal nominiran za oskarja.