Igralec Rob Lowe trezen že 30 let: Tega si moraš resnično želeti

Hollywoodski zvezdnik se je z odvisnostjo srečal že pri 18 letih, ko je sodeloval pri filmu Odpadniki. Leta 1990 se je odločil, da zaživi življenje brez omame in se nato posvetil tudi svetovanju mladostnikom, ki se spopadajo s podobnimi težavami. Poudaril je, da je ključna sestavina uspešne poti do okrevanja lastna želja po spremembi.

Rob Lowe je ponosen na svojo popotovanje, ki se je pričelo pred tremi desetletji. O svoji odločitvi, da se odreče omami, je spregovoril v nedavnem intervjuju. Igralec se je z odvisnostjo srečal že pri 18 letih, medtem ko je sodeloval pri filmu Francisa Forda CoppoleThe Outsiders (Odpadniki, op. a.). Poudaril je, da takrat nihče ni posvečal pretirane pozornosti najstniškim filmskim zvezdam, ki so se znašle v vrtincu zlorab alkohola in droge. ''V zabavni industriji se vsakih deset let pojavi veliko ime, ki se spopada s podobnimi težavami, tako kot se trenutno tudiJustin Bieber.'' Sam meni, da je rezultat na koncu lahko pozitiven, pot nekaterih zvezdnikov pa se žal zaključi drugače.

icon-expand Priljubljeni igralec uživa v treh desetletjih treznosti. FOTO: Profimedia

Omenil je, da v okrevanje, treznost in terapijo globoko verjame, izpostavil pa je tudi ključni element za uspeh: ''Pomembna sestavina, ob podpori družine, je vsekakor želja. Tega si moraš res želeti!'' Tudi sam se pogosto ukvarja z najstniki, ki se borijo z odvisnostjo od alkohola in drog, ter tudi z njihovimi starši: ''Zmeraj znova poudarjam, da se nihče ne more pozdraviti zaradi službe, zaradi staršev ali partnerja. Pozdraviš se lahko samo takrat, ko si to želiš sam.''

Igralec je trezen od leta 1990, za svoj trud in abstinenco pa je bil leta 2015 nagrajen celo z nagrado Spirit of Sobriety, ob podelitvi nagrade pa je za ameriške medije povedal, da je ''okrevanje pot mnogih presenečenj in nepričakovanih daril,''ob tem pa povedal, da je eno izmed teh tudi prejeto priznanje za treznost.

Aprila 2020 je o svoji treznosti spregovoril tudi Robov sin John Owen. Po dveh letih brez uživanja opojnih substanc je naznanil, da je hvaležen za vse, kar se je v tem kratkem času v njegovem življenju spremenilo. 26-letnik pa se je ob tem spomnil na mnogo ''sotrpinov'', ki se z odvisnostjo še težje spopadajo med epidemijo novega koronavirusa.