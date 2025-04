Igralec Russell Brand obtožen posilstva in spolnega napada

Britanska policija je igralca Russella Branda obtožila posilstva, nespodobnega napada, oralnega napada in dveh drugih spolnih napadov. Sojenje proti igralcu, ki je trenutno v ZDA, se bo začelo 2. maja. Brand je vse obtožbe že pred časom zanikal. Po njegovih besedah so bila vsa razmerja 'vedno sporazumna'.

Britanski igralec Russell Brand je obtožen posilstva, nespodobnega napada, oralnega napada in dveh drugih spolnih napadov, poročata BBC in Guardian. Policija je sporočila, da bo Brand pred sodnike v Londonu stopil 2. maja. Primere so sicer začeli preiskovati septembra 2023, ko sta o njih poročala medija Channel 4 in Sunday Times.

Russell Brand FOTO: AP icon-expand

Obtožbe se nanašajo na štiri različne ženske, ki jih je policija že pozvala, naj se javijo. Gre za primere iz konca 90. let prejšnjega stoletja in začetka 2000. let. Kot poroča BBC, naj bi bil Brand v tem trenutku sicer v Združenih državah Amerike. Če osumljenec ne bi sodeloval v sojenju, organi pregona lahko odredijo zahtevo za izročitev.

Brand je vse obtožbe o posilstvu, napadu in čustveni zlorabi v preteklosti že zanikal. Kot je dejal, so obtožbe 'zelo, zelo boleče', razmerja pa da so bila'vedno sporazumna'. Policija je zvezdnika po obremenilnih poročilih medijev že večkrat zaslišala. Branda je na YouTubu pred časom intervjuval nekdanji voditelj Fox News Tucker Carlson, ki ga je vprašal tudi, kako obtožbe vplivajo nanj. "Zavedam se, da sem se postavil v izjemno ranljiv položaj, ker sem zelo, zelo promiskuiteten, vendar to ni vrsta vedenja, ki ga podpiram, in ga zdaj zagotovo ne bi živel," je dejal tedaj.