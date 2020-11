Igralec Ryan Phillippe se je med tekom ponorčeval iz Ellen DeGeneres

Phillippe, ki je oče dveh otrok igralke Reese Witherspoon , se je v pogovorni oddaji DeGeneresove pojavil leta 2011. Nekdanja žena, ki je voditeljičina prijateljica, pa je šov zadnjič obiskala marca letos. Hollywoodski zvezdnik je svojo objavo uperil proti Ellen, ki se je v preteklih mesecih spopadala s številnimi obtožbami glede neprimernega vedenja, neprijaznih gest in besed ter ravnanja z zaposlenimi. Ti so delovno okolje za televizijskimi kamerami opisali kot 'toksično'.

Igralec, ki blesti v seriji Strelec, pa ni edini predstavnik zabavne industrije, ki je imel s komičarko slabe izkušnje. Čeprav je Ellen prevzela svoj del krivde in so jo v času najhujših obtožb podprle številne znane osebnosti, pa so nekateri vseeno upali povedati svojo resnico. Brad Garrett, igralec serije Raymonda imajo vsi radi, je že julija namignil, da je neprimerno ravnanje voditeljice 'nekaj, kar je splošno znano.' Dodal je, da pozna več ljudi, ki so doživeli podobno. Igralka Lea Thompson je njegove trditve potrdila in jasno povedala, da je vse resnica.