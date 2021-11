Igralec Sedmih nebes po težki bolezni srečen, da se je odločil za družino in očetovstvo

Barry Watson , ki z ekipo te dni obeležuje četrt stoletja od prve epizode serije Sedma nebesa, je po koncu serije za nekaj časa zapustil igralski poklic in se posvetil očetovski vlogi. Čeprav je od predvajanja nadaljevanke minilo že ogromno časa, pa ga oboževalci in okolica še vedno vsakodnevno spominjajo na njegov televizijski angažma.

Igralec pravi, da se mu v času snemanja ni niti sanjalo, da bo serija postala takšni hit in premikala meje televizijskega ustvarjanja: ''V tistih časih sem bil brez prebite pare. Ko smo snemali pilotni del me je zanimalo le, kdo si bo hotel ogledati serijo o duhovnikovi družini. Bilo je popolnoma nepričakovano, kakšen uspeh je dosegla serija.''

Watson, ki je v nepozabni družinski seriji upodobil Matta Camdena, je predan oče, na lik pa ga je pred kratim spomnil tudi 16-letni sin: '' Oliver je pustil rasti lase, nek dan sem ga pogledal in spominjal me je točno na Matta Camdena.'' 47-letnik je kot Matt preživel kar šest sezon, serija pa je všeč tudi mlajšemu sinu: ''13-letni Felix si jo je pred kratkim ogledal v celoti. Neverjetno, koliko ljudi vsak dan znova na novo spoznava to serijo.''

Po tem, ko se je serija zaključila, je igralca doletela grozna novica. Pri samo 28 letih so mu diagnosticirali Ne-Hodgkinov limfom v drugem stadiju: ''To je bil ogromen šok. Sem pa trmast in zato sem se noro boril.'' Po šestih mesecih kemoterapije je ozdravel in spremenil za vedno: ''To je porušilo moj svet. Takoj sem pričel gledati na svet v popolnoma drugi luči.''