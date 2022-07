Igralec serije Glee aretiran zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc

Blake Jenner se po prehitri vožnji skozi rdečo luč semaforja in testiranju, kjer so preverjali vsebnost nedovoljenih substanc v njegovem telesu, ni mogel izogniti aretaciji. Kot so potrdili policisti v mestu Burbank v Kaliforniji, je 29-letni igralec vozil pod vplivom nedovoljenih substanc, zato je dan preživel v zaporu.

Vožnja pod vplivom nedovoljenih substanc pa ni prvi primer igralčevega neprimernega vedenja. Novembra 2019 je njegovo nekdanje dekle, igralka Melissa Benoist, na družbenem omrežju Instagram objavila videoposnetek, v katerem je razkrila, da je bila izpostavljena partnerskemu nasilju, ki je pustilo posledice na njenem vidu. Čeprav igralka partnerja ni imenovala, je kontekst povedanega namigoval na to, da gre za Jennerja.

Skoraj leto pozneje, oktobra 2020, je igralec podal izjavo, v kateri je priznal svoja dejanja in jih tudi obžaloval. "Sprejemam popolno odgovornost za bolečino, ki sem jo povzročil svoji nekdanji partnerki – čustveno, duševno in tudi fizično. To je nekaj, kar bom obžaloval do konca življenja. Če bi lahko, bi to vzel nazaj," je zapisal.