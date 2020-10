Igralec serije Glee priznal, da je bil nasilen do bivše žene

No, lani pa je Melissa razkrila, kaj se je med njima res dogajalo. Melissa je povedala, da je bil Blake do nje nasilen – tako psihično kot tudi fizično. Povedala je, da jo je večkrat potisnil ob tla, ji zadal več klofut in da jo je večkrat udaril tako močno, da je mislila, da jo bo pokončal. "Po tleh me je vlekel za lase, me z glavo udaril ob steno, dokler mi ni zlomil ličnice. Nekoč se je zgodilo celo, da me je tako močno potisnil ob steno, da sem sem zletela skozi suhomontažno steno, me tudi dušil …" je novembra pripovedovala Melissa v svojem videu, kjer pa ime nekdanjega partnerja ni razkrila. A mnogi njeni oboževalci so sklepali, da je verjetno šlo za Blaka. In imeli so prav.