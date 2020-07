Igralec serije Imperij aretiran zaradi nasilja v družini

Policija v mestu Goodyear v zvezni državi Arizona je v nedeljo dopoldne prejela nujni klic ženske, ki je prosila za pomoč, saj naj bi jo mož pretepel. Policisti so kasneje ob aretaciji videli, da gre za igralca in raperja Bryshera Y. Graya, ki se predstavlja tudi z umetniškim imenom Yazz the Greatest.

Igralčevo ženo so odpeljali v bolnišnico. Grayu so takoj prepovedali obisk žene ali kakršnokoli približevanje. Policisti so za pomoč prosili specialno ekipo, ki je v ponedeljek dopoldne igralca tudi aretirala.

Kot piše Yahoo Entertainement, medij, ki je prejel uradne dokumente, izdane ob aretaciji, da so zvezdnika zadržali zaradi suma napada in neprimernega vedenja. V priporu bo do 20. julija, ko ima določen datum sojenja. Šerif, ki je prisostvoval pri aretaciji in direktor zapora za enkrat še ne odgovarjata na novinarska vprašanja.

Zvezdnik je najbolj znan po svoji vlogi Hakeema Lyona v glasbeni drami Imperij.