Igralec serije Preiskovalci na delu: NCIS dopustuje na Korčuli

Nobena skrivnost ni, da je sosednja Hrvaška že daljše obdobje priljubljena dopustniška destinacija številnih znanih obrazov iz sveta filma in zabave. Dinamična Dalmacija, ki obsega približno 21 odstotkov celotnega hrvaškega ozemlja, je do sedaj gostila zvezdniška imena, kot so Monica Bellucci, Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney, Eva Longoria, Tom Cruise, Michael Douglas in mnoga druga.

Tudi v letošnje 'dopustniško obdobje' so naši južni sosedje zakorakali v zvezdniškem duhu. Pred nekaj urami je namreč v hrvaških medijih odjeknila novica, da na otoku Korčula dopustuje ameriški igralec Michael Weatherly, ki se nam je med drugim približal z vlogo v seriji Preiskovalci na delu: NCIS.