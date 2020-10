Igralec serije Puščica o strahu ob okužbi z novim koronavirusom: Upošteval sem vse ukrepe

Stephen Amell , najbolj znan po glavni vlogi priljubljene serije Puščica , ki jo lahko spremljate tudi na BRIO , je zbolel za koronavirusno boleznijo. Najprej je občutil, da je njegovo telo šibkejše kot sicer, zato je šel na test za novi koronavirus in dobil obvestilo, da je pozitiven. Takrat ga je bolezen prizadela tudi psihično. Pred časom je Stephen že govoril o svojih težavah s tesnobnimi napadi, in tokrat se je težava pojavila znova.

"Čutil sem velik pritisk, ker sem zbolel," je Amell povedal v podcastuMichaela Rosenbauma. "Čutil sem veliko strahu." A kot je pojasnil, se ni bal, da bi okužil veliko ljudi, saj je bil pri upoštevanju vladnih ukrepov zelo zgleden in je vedno nosil masko ter držal razdaljo med ljudmi. Težave s tesnobo so se začele pojavljati, ko se je zavedel, da zaradi njega stoji celotno snemanje serije Heels, v kateri igra glavno vlogo.

"Nikoli me ni skrbela smrtonosna stran tega virusa, ker se mi je zdelo, da ga bom prej ali slej dobil, in že prej sem vedel, da bom imel le blažje simptome ali pa celo asimptomatske. To se je tudi zgodilo," je povedal igralec in dodal, da se je le nekaj dni počutil bolj šibkega, potem pa je bilo spet v redu. "Moja tesnoba je izhajala iz ideje, da bom na cedilu pustil več sto ljudi. Vedeti morate, da sem se, preden sem se okužil, res držal vseh pravil in se okužbi skušal izogniti. A ni šlo. Zato bodite previdni in bodite pametni."

Dodal je, da je imel zelo malo simptomov bolezni in da če to ne bi bil novi koronavirus, bi se z vsemi temi simptomi zagotovo odpravil na snemanje, saj ne bi bilo prvič, da bi delal bolan.