Igralec serije Riverdale domnevno načrtoval umor kanadskega predsednika vlade

Leta 2019 je Ryan Grantham gostoval v seriji Riverdale, kjer je igral Jefferyja Augustinea, igral pa je tudi Redwooda v filmu Becoming Redwood leta 2012, leta 2010 pa še Rodneya Jamesa v Dnevniku nabritega mulca.

Grantham je umoril svojo 64 letno mati marca 2020, ko jo je ustrelil v glavo, med tem ko je doma igrala klavir, naslednji dan pa naj bi svoj avto založil še s tremi pištolami, molotovkami, strelivom, opremo za kampiranje in zemljevid, na katerem je bila zarisana pot do koče Rideau v Ottawi, kjer živi Trudeau s svojo družino. 24-letnik je šel v svoje vozilo in se odpeljal do kraja, kjer bi izvršil načrtovani umor.

Novinarka Karen Larsen, ki se je udeležila virtualnega sojenja, je izvedela tudi, da se je igralec obrnil in načrtoval množično nasilje na svoji šoli, univerzi Simona Fraserja, ali na Vancouverskem mostu Lions Gate. Vendar se je tisto noč sam predal policiji in priznal: Ubil sem svojo mamo."