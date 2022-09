Igralec serije Riverdale zaradi umora mame obsojen na dosmrtno ječo

FOTO: You Tube

Granthamov odvetnik Chris Johnson je za portal E? News dejal, da se je mladenič po aretaciji ''močno trudil, da spremeni stvari v svojem življenju.'' Pojasnil je: ''Prejemal je mnogo strokovne pomoči, boril se je s tem, kar je storil, in z načinom, kako se s tem sprijazniti. Sedaj upa, da bo lahko preostanek življenja posvetil temu, da se za svoja dejanja odkupi.''

Marca se je izrekel za krivega umora mame, junija se je sojenje nadaljevalo. Takrat je javnost izvedela, da je Grantham Barbaro Waite ustrelil v zatilje med tem, ko je ta na svojem domu igrala klavir. Po krutem dejanju je posnel video, v katerem je umor priznal, med tem, ko je stal ob maminem truplu. Naslednji dan se je oborožil s pištolami, naboji in drugim orožjem ter se z avtomobilom napotil proti zgradbi Rideau Cottage, ki se nahaja v Ottawi, kjer je nameraval življenje vzeti tudi kanadskemu premierju Justinu Trudeauju. Kasneje si je premislil, obrnil vozilo in se napotil proti univerzi Simon Fraser, ki jo je obiskoval tudi sam, z namenom da se poda na morilski pohod. Načrta na srečo ni izpeljal, saj se je zapeljal na policijsko postajo v Vancuvru in priznal: ''Ubil sem mamo.''

Na sodišču je zvezdnik, ki je pred grozljivim dejanjem trpel za depresijo, dejal: ''Boli me dejstvo, kako sem zapravil svoje življenje. V situaciji, ki je tako grozljiva, se zdi opravičilo popolnoma brez pomena. Pa vendar, zelo mi je žal, dejanje obžalujem z vsakim delčkom svoje biti.''