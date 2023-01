Igralec Shemar Moore se je razveselil prvega otroka

Shemar Moore je postal prvič oče. Zvezdnik je na družbenem omrežju sporočil, da so se mu uresničile sanje in se začenja preostanek njegovega življenja, veselo novico pa je potrdil tudi njegov predstavnik za medije, ki je razkril, da sta 52-letni igralec in njegovo 39-letno dekle dobila deklico, ki sta ji dala ime Frankie.