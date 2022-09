Igralec Shia LaBeouf našel srečo v družinskem življenju

Težavni igralec Shia LaBeouf se je odločil, da bo spremenil način življenja in se bo v prihodnje izogibal težav. Zvezdnik je pred kratkim spregovoril o tem, kako sta se z nekdanjim dekletom, igralko Mio Goth, ponovno zbližala, in razkril, da je bila 28-letna igralka tista, ki je ponovno navezala stik z njim. Kot se je izkazalo, je bila to poteza, ki ga je obvarovala nadaljnjih težav, po tem, ko se je soočil z obtožbami spolnih zlorab, par pa se je pred meseci razveselil prvega otroka.

Shia LaBeouf je razkril, da je prav njegovo dekle Mia Goth, s katero sta imela burno romanco, tista, ki mu je pomagala skozi težke čase. 36-letni igralec je ob tem povedal še, da je bila prav 28-letnica tista, ki je po koncu njune zveze po dveh letih ponovno navezala stik z njim, zvezdniški par pa se je pred nekaj meseci razveselil prvorojenke.

icon-expand Shia LaBeouf z družino FOTO: Profimedia

Igralka je s svojim nekdanjim partnerjem in soigralcem stik navezala, ko je bil na kliniki za odvajanje leta 2021, po tem, ko so ga doletele obtožbe spolnih zlorab. "Rešila mi je življenje, v mojem življenju je bila prisotna takrat, ko si nisem zaslužil nikogar, še posebej pa ne nje. Dala mi je upanje, ko sem živel od hlapov," je povedal v podcastu Jona Bernthala. Zvezdnika sta našla ponovno skupno pot, spomladi pa sta se razveselila hčerke Isabel. Prav ta je še dodatni razlog za zelo težavnega zvezdnika, da se v prihodnje izogiba težav in ne osramoti družine. "To me ne bo naredilo uporabnega, bom pa uporaben za svojo družino, moja žena pa se bo lahko zanesla name in čutila stabilnost," je povedal.

LaBeouf se je že izkazal in dokazal, da drži obljubo, saj sta z ženo že preživela težko izkušnjo, ko je bila hči diagnosticirana s hemangiomom, benignim žilnim tumorjem na glavi. Zvezdnik je ob tem dodal, da je deklica zelo velikodušna in ga vedno preizkuša in drži na pravi poti. "Še vedno je veliko stvari, na katerih moram delati. Imam hči, ki bo morda nekega dne v iskalnik vpisala moje ime in ugotovila, da sem bil obžalovanja vreden in ogaben človek. Imam sedanjost, ko še lahko vplivam na to, kako me bo poznala, in z njo ustvarim razmerje, ki se bo razlikovalo od javnega mnenja o meni," je bil odkrit 36-letni igralec.