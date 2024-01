Igralec Shia LaBeouf želi postati diakon

Igralec Shia LaBeouf, ki je bil v minulih letih znan po raznih kontroverznostih, je postal član Rimskokatoliške cerkve, sedaj pa naj bi si želel postati še diakon, ki je krščanski duhovnik nižje stopnje. To je lahko stalna služba, za nekatere pa je le prehodna stopnja na poti do mašniškega posvečenja.

Shia LaBeouf, najbolj znan po vlogi v franšizi Transformerji, je bil pred dnevi krščen in tako tudi uradno postal član Rimskokatoliške cerkve. Novico so na družbenem omrežju sporočili frančiškanski kapucini, ki so zapisali, da so srečni, da se jim je pridružil, objavi pa so priložili tudi fotografije, na katerih 37-letnik pozira z duhovniki in drugimi člani.

"Frančiškovi bratje kapucini smo presrečni, da ga lahko sprejmemo v čredo in smo priča njegovi globoki predanosti njegovi verski poti," so zapisali na družbenem omrežju Instagram. "Shia LaBeouf, ki je znan po svojem neverjetnem talentu in predanosti zabavni industriji, se je podal na duhovno pot, ki ga je vodila na pot sprejetja katoliškega nauka. Njegova odločitev, da se pridruži Cerkvi, je dokaz njegove iskrene želje rasti v odnosu z Bogom in živeti evangelijske vrednote," so še dodali. Zvezdnik je bil krščen v enem od samostanov v Kaliforniji, njegov boter pa je javnosti razkril, da si želi LaBeouf v prihodnosti postati diakon. Igralčevi tiskovni predstavniki tega še niso potrdili. Duhovnik Alexander Rodriguez, ki je bil njegov boter, je za CNA dejal še, da je ta njegova želja vzniknila leta 2022 med snemanjem filma Padre Pio. V njem je LaBeouf zaigral italijanskega duhovnika iz 20. stoletja Francesca Forgioneja, med pripravami na vlogo pa je preživel veliko časa v eni od kalifornijskih župnij. "Spontano je dejal, da si želi postati dekan in še vedno tako čuti," je še dejal Rodriguez.

Igralec je že avgusta 2022 izrazil svoje zanimanje za katoliško cerkev. "Če imate radi poglobljene izkušnje in boste dobili nalogo, da igrate Pia, se bo vaše življenje spremenilo," je takrat o tem, kako je vloga vplivala nanj, med enim od intervjujev dejal LaBeouf. Leta 2014 je LaBeouf za revijo Interview povedal, da se je poglobil v krščanstvo, ko je leta 2014 posnel film Bes, v katerem je igral ameriškega vojaka iz druge svetovne vojne. "Med snemanjem Besa sem našel Boga in to na resničen način. lahko bi samo izrekel molitve, ki so bile na papirju. Prava stvar me je rešila," je takrat dejal.