Igralec sprejel plešavost, oboževalci navdušeni

64-letni John Travoltaje leto 2019 začel z bumom, saj je "debitiral" z novo pričesko oz. marsikoga presenetil z dejstvom, da se svoje plešavosti ne sramuje več. Znano je, da je John (vsaj) zadnjih 20 let s pridom uporabljal lasne vsadke in druge trike, da je zakrival svojo plešavost.

A številni sledilci, ima jih skoraj milijon na Instagramu, je naravnost navdušenih, da se je odločil za nov videz, nekajdnevno brado in pobrito glavo. Objavil je fotografijo z 18-letno hčerko Ello Bleu, ljudje pa so bili večinoma zelo pozitivni ob njegovi "spremembi".

"Da, tako se govori, John, zdaj lahko svojo glavo pobrijem na gladko", "iskreno, izgledaš super!", "oh, čudovit je!", "fantastično izgledaš" in "John, absolutno neverjeten si s svojo pobrito glavo in upam, da se boš tega držal. Ne pritiče vsem moškim, a tole deluje absolutno dobro na tebi! Da ne omenjam lahkega vzdrževanja," so bili samo nekateri izmed njim.

Se strinjate s komentatorji?