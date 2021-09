Igralec Stanley Tucci priznal, da se je skrivoma boril z rakom

60-letni igralec je šele zdaj spregovoril o svoji pretekli bitki z zahrbtno boleznijo. Pred tremi leti se je namreč daleč od oči javnosti spopadel z rakom in opravil zdravljenje, ki ga je bila v preteklosti deležna njegova zdaj pokojna žena.

Staney Tucci je v nedavnem intervjuju spregovoril o težki izkušnji izpred treh let. Oskarjev nominiranec, ki se mu je leta 2009 izmuznila nagrada za vlogo v filmu V mojih nebesih, je dejal, da je imel tumor na jeziku. Zdravniki so mu na njem namreč odkrili večji izrastek, ki je bil prevelik za operativni poseg, zato so se odločili za visokodozno obsevanje in kemoterapijo.

icon-expand Stanley Tucci FOTO: Profimedia

''Rak povzroči. da se počutiš bolj in manj prestrašenega obenem. Zdaj se počutim mnogo starejšega kot v obdobju, preden sem zbolel. Še vedno pa želiš iti naprej in opraviti nekatere stvari,'' je bil iskren. Po tem, ko je izgubil prvo ženo Kate Tucci, ki je leta 2009 umrla zaradi raka na prsih, je legendarni igralec izrazil upanje, da mu ne bo treba nikoli izkusiti podobnih metod zdravljenja, ki jih je izkusila ona: ''Prisegel sem, da ne bom nikoli prestajal tega, saj je moja žena umrla zaradi raka. Grozljivo jo je bilo gledati med dolgimi leti zdravljenja.'' 60-letnik je povzel tudi zdravnike, ki so mu po zaključku zdravljenja dejali, da se rak ne bo več vrnil. Kljub temu pa je bil ves proces težak tudi za njegove otroke. V zakonu s Kate so se mu rodili dvojčka Nicolo in Isabel ter hči Camilla, dva mlajša otroka, Mattea in Emilio, pa ima s sedanjo ženo Felicity Blunt. ''Bili so čudoviti, vendar je bilo to zanje resnično težko. Kar šest mesecev sem se hranil po cevki. Komaj mi je uspelo priti na zaključno slovesnost ob koncu srednješolskega izobraževanja mojih dvojčkov,'' se spominja.

icon-expand Stanley z ženo Kate leta 2006. FOTO: Profimedia