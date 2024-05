Igralec Steve Buscemi na eni od newyorških ulic prejel udarec v obraz

Tiskovni predstavnik igralca Steva Buscemija je sporočil, da se zvezdnik serije Imperij pregrehe po incidentu na ulici počuti v redu. 66-letnika je neznanec na eni od newyorških ulic udaril v obraz, igralec pa je moral poiskati zdravniško pomoč. Buscemi je utrpel poškodbo levega očesa in modrice, a se že počuti bolje, je še sporočil.

Igralca Steva Buscemija je neznanec napadel na eni od newyorških ulic in ga poškodoval.

"Steve Buscemi je bil napaden sredi Manhattna in tako postal še ena naključna žrtev nasilja v mestu. Počuti se v redu in ceni vse dobre želje, ki jih je prejel v tem času," je v izjavi za javnost sporočil publicist, policija pa je dejala, da v zvezi z napadom niso nikogar aretirali, preiskava dogodka pa se nadaljuje.

Domnevni napad na igralca je bil že drugi v vrsti, saj je podobnega meseca marca doživel njegov soigralec iz serije Imperij pregrehe Michael Stuhlbarg. Tega je neznanec s kamnom udaril po vratu, med tem ko se je sprehajal po Centralnem parku. Igralec se je zapodil za napadalcem, ga ujel, policija pa ga je aretirala.

Buscemi, ki je v preteklosti prejel zlati globus in nagrado emmy, je znan tudi po nastopu v seriji Sopranovi in filmih Letalo prekletih in Fargo.