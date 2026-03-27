Igralec Taylor Lautner se bo razveselil prvega otroka

Taylor in Taylor Lautner se bosta razveselila prvega otroka, par pa je veselo novico sporočil z objavo fotografij, ob katerih je dodal šaljiv pripis: "Kaj je bolje kot dvakrat Taylor Lautner?" Igralec in njegova 29-letna soproga nista razkrila, kdaj naj bi dojenček prijokal na svet.
Par, ki se je spoznal preko igralčeve sestre, je zvezo potrdil leta 2018, tri leta pozneje pa je zveznik franšize Somrak izbranko zaprosil za roko. Poročila sta se novembra 2022 na razkošnem vinogradu v Kaliforniji. O poročnem slavju, ki je bilo namenjeno njunim najbližjim, sta razkrila, da je preseglo njuna pričakovanja.
