Tuja scena

Igralec Taylor Lautner se bo razveselil prvega otroka

Los Angeles, 27. 03. 2026 14.14

Avtor:
K.Z.
Taylor Lautner

Igralec Taylor Lautner in njegova žena Tay sta sporočila veselo novico, da pričakujeta prvega otroka. Veselo novico sta objavila na družbenem omrežju, kjer sta delila fotografije, na katerih pozirata sredi polja in držita posnetke sonograma. Par se je spoznal med 34-letnikovim premorom od igranja in se poročil novembra 2022.

Taylor in Taylor Lautner se bosta razveselila prvega otroka, par pa je veselo novico sporočil z objavo fotografij, ob katerih je dodal šaljiv pripis: "Kaj je bolje kot dvakrat Taylor Lautner?" Igralec in njegova 29-letna soproga nista razkrila, kdaj naj bi dojenček prijokal na svet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par, ki se je spoznal preko igralčeve sestre, je zvezo potrdil leta 2018, tri leta pozneje pa je zveznik franšize Somrak izbranko zaprosil za roko. Poročila sta se novembra 2022 na razkošnem vinogradu v Kaliforniji. O poročnem slavju, ki je bilo namenjeno njunim najbližjim, sta razkrila, da je preseglo njuna pričakovanja.

