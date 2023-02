Igralec Tom Sizemore po možganski anevrizmi v kritičnem stanju

O igralčevem stanju je najprej poročal tabloid TMZ , ki je zapisal, da je bil Sizemore na svojem domu v Los Angelesu, ko je ponoči utrpel možgansko anevrizmo in se onesvestil. Nekdo v njegovem gospodinjstvu ga je našel in poklical reševalce. Ti so se hitro odzvali na klic na pomoč, zvezdnik pa je bil prepeljan v lokalno bolnišnico, kjer so njegovo stanje označili za kritično.

Igralec je leta 2017 v intervjuju za Daily Mail razkril, da ga je odvisnost povlekla na dno. Povedal je, da je bil zaradi tega prisiljen dve leti živeti v zgradbi brez elektrike in tekoče vode: "Moje življenje je sedaj veliko boljše. Imam dolgo zgodovino zlorabe substanc in bil sem v res slabem stanju. Nisem bil brezdomec, a sem bil prisiljen na hitro prodati svojo sedem milijonov vredno hišo. Tako na dnu sem bil. Lahko bi si kupil stanovanje, a želel sem si hiše," je pripovedoval.

Sizemore se je v zadnjih letih boril z odvisnostjo od drog, nekajkrat pa je prišel tudi v navzkrižje z zakonom. Leta 2000 je bil večkrat aretiran zaradi družinskega nasilja in zlorabe drog, takrat pa je preživel tudi 17 mesecev v zaporu. Leta 2003 je bil spoznan za krivega zlorabe takratnega dekleta Heidi Fleiss . Aretiran je bil tudi leta 2019 in 2020, ko je vozil pod vplivom drog in posedoval nedovoljene substance.

"Nekaj tednov sem se vozil v svojem avtomobilu. Bil sem pod vplivom drog in razmišljal, kako bom dobil denar, da si bom kupil pet milijonov vredno hišo, zato sem določene ljudi prosil za denar," je še priznal in dodal, da je za posojilo prosil igralca Jacka Nicholsona. "Prosil sem ga za 10 milijonov evrov posojila, on pa me je z eno besedo zavrnil," se je še spominjal Sizemore.

Sizemore je naslovnice polnil tudi takrat, ko ga je neka ženska iz Utaha obtožila, da jo je otipaval med fotografiranjem, ko je bila stara 11 let. Kot je trdila v tožbi iz leta 2018, se je incident zgodil med snemanjem filma Rojena morilca leta 2003, kar ji je pustilo posledice, ki so se kazale kot postravmatska motnja, zaradi česar je začela zlorabljati droge in alkohol. Igralec je njene obtožbe zanikal in dejal, da nikoli ne bi zlorabljal otroka. Sodnik je tožbo leta 2020 zavrgel.