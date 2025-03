Tracy Morgan iz bolnišnice povedal, zakaj je bruhal med košarkarsko tekmo

Igralca Tracyja Morgana so morali med košarkarsko tekmo med New York Knicksi in Miami Heati z invalidskim vozičkom odpeljati iz dvorane. Zvezdniku je namreč postalo slabo in je bruhal. "Hvala za vso vašo skrb. Zdaj mi gre dobro in zdravniki pravijo, da je šlo za zastrupitev s hrano," je zapisal v objavi pod fotografijo iz bolniške postelje. Zahvalil se je ekipi Madison Square Gardna, stadiona, na katerem je potekala tekma. "Cenim vas," je dejal.