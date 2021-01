Igralec Tyler Perry se je proti covidu-19 cepil pred televizijskimi kamerami

Tyler Perry se je cepil proti covidu-19, celoten proces pa so spremljale tudi televizijske kamere. V posebni oddaji, kjer bo na ogled njegova celotna izkušnja, bo prikazanih tudi nekaj podrobnosti, glede njegovih pomislekov ter odgovorov na njegova vprašanja. S prispevkom želi temnopolto skupnost spodbuditi k cepljenju in tako s svojim dobrim zgledom razbliniti morebitne dvome.

''Če pogledaš zgodovino naše države, ki vključuje študijo Tuskegee (eksperiment, ki so ga na skoraj 400 osebah izvajali od leta 1932 do leta 1972, op. a.) ter primer Henriette Lacks ter podobno, je temnopolta skupnost lahko zagotovo nekoliko skeptična,'' je igralec povedal voditeljici Gayle King. Pojasnil je, da zato razume zdrav skepticizem glede cepljenja.

''Želel sem biti seznanjen s celotnim postopkom,''je povedal in dodal: ''Govorili smo o vsem, o temah, ki se dotikajo španske gripe do tega, kar se dogaja sedaj in od kje je virus prišel.''Največ zanimanja pa je pokazal za metodo odkrivanja cepiv in preveril dejstva glede hitrega postopka. Priznal je, da je ravno od tu izhajal njegov poglavitni strah, vendar se je hitro pomiril, ko je pridobil vse informacije in naredil raziskavo.