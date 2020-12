Igralec Tyrese Gibson se po štirih letih zakona ločuje

"Odločila sva se, da bova spregovorila o boleči in pomembni spremembi v svojih življenjih. Po dolgem premisleku in molitvi sva se s težavo odločila, da se razideva in uradno ločiva," je na Instagramu sporočil igralec Tyrese Gibson , ki ima s Samantho Lee Gibson dveletno hčer Sorayo . Zvezdnika sta se poročila februarja 2017, v objavi je igralec zapisal še, da želita ostati najboljša prijatelja in sodelovati pri vzgoji hčere.

"Počutiva se neverjetno blagoslovljena, ker naju je usoda pripeljala skupaj, in hvaležna sva za skupna štiri leta, ko sva bila poročena. Najino potovanje je bilo polno vzponov in padcev, vendar te poti ne bi mogla prehoditi drug brez drugega. Čutiva veliko ljubezni in spoštovanja drug do drugega. Oba sva v tem odnosu izjemno zrasla kot osebi, deliva ogromno lepih spominov in trenutkov in se že veseliva prihodnosti, tudi če je ne bova preživela skupaj,"je še povedal zvezdnik.