Igralec Don Cheadle po 28 letih skočil v zakon

56-letni Don Cheadle je v oddaji The Ellen DeGeneres Show naznanil, da se je med pandemijo poročil s svojo dolgoletno izbranko, 52-letno Bridgid Coulter. V oddaji je v vlogi voditeljice tokrat gostovala Wanda Sykes, ki je razkrila, da je veselo novico o poroki prejela v začetku leta.

"Poslal si mi sporočilo na začetku leta in mi povedal, da si se poročil," je novico delila z gledalci oddaje, ki so tako med prvimi izvedeli, da sta si Don in Bridgid poročne zaobljube izmenjala v času pandemije.

Voditeljica je v nadaljevanju še povedala, da mu je ob pomembnem življenjskem mejniku takrat tudi čestitala in v sporočilu zapisala, da je zanj vesela. Med drugim je iskreno priznala, da je bila glede na to, kako dolgo časa sta bila Don in Bridgid skupaj, prepričana, da sta se že v preteklosti sprehodila do oltarja.

"Mislim, da je to povsem razumljivo glede na to, da sva bila skupaj 28 let, preden sva se poročila," je pripomnil novopečeni ženin in voditeljici Wandi še navrgel, da ji zaradi tega ničesar ne zameri.

Don Cheadle in Bridgid sta v razmerju od leta 1992, svojo dolgoletno ljubezen pa sta v vseh teh letih okronala z dvema hčerkama Ayano in Imani.