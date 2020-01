Igralec Vojne zvezd zaradi političnih oglasov izbrisal profil na Facebooku

Mark Hamill, igralec, ki je zaslovel s svojo vlogo v franšiziVojna zvezd, je na Twitterju sporočil, da bo zapustil Facebook in to je tudi uresničil. Izrazil je svoje razočaranje nad podjetjem in ustanoviteljem Markom Zuckerbergom, saj so za New York Times potrdili, da bodo na priljubljenem družbenem omrežju še vedno objavljali politične oglase in pred njihovo objavo ne bodo preverjali ozadja in dejstev.

Spomnimo na volitve leta 2016, ko so številni kritizirali Facebook, saj naj bi pripomogel k zmagi sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa."Ker zakonodaja ni urejena, si lahko Facebook in druga podjetja oblikujejo svojo politiko," je tedaj pojasnil direktor marketinga Rob Leathern in dodal:"Naša načela temeljijo na tem, da bi morali ljudje slišati od tistih, ki jih želijo voditi, in o volitvah moramo razpravljati tudi v javnosti."