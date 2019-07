Igralec Will Ferrell obiskal hrvaški nacionalni park: številni ga niso prepoznali

51-letni igralec in komik Will Ferrellje še eden izmed ameriških zvezdnikov, ki se je odločil za čezatlantski obisk naše južne sosede Hrvaške. V nasprotju s številnimi igralci in glasbeniki pa pozornosti ni pritegnil na eni izmed hrvaških plaž, temveč ob obisku Nacionalnega parka Krka, kjer se je fotografiral tudi s tamkajšnjimi zaposlenimi.

Vodstvo parka je na uradnem Facebook profilu delilo enega od posnetih utrinkov in igralcu namenilo zapis:''Ko končno spoznaš legendo, ki te že dolga leta spravlja v smeh do solz ... Srečni in ponosni smo, ker smo v Nacionalnem parku Krka lahko gostili legendarnega Willa Ferrella. Hvala za vsak lol!''