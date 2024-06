Igralec William Shatner: Vsi moji prijatelji so mrtvi, umrl bom osamljen

"Prišel sem do zaključka, da so vsi osamljeni. Ko se postaraš, si misliš: Bog ... Vsi ti ljudje, ki sem jih poznal in mislil, da so moji prijatelji, so zdaj mrtvi. Sam sem. Umrl bom sam," je rekel in poudaril, da večina ljudi ignorira to dejstvo o smrti. "To ignoriraš, svoje življenje napolniš z vinom, ženskami in pesmijo. Spomnim se vseh obrokov, ki sem jih jedel sam, gledaliških predstav, ki sem jih obiskal v samoti, ko sem pil pivo in so se drugi igralci opijali in naslednji dan preživeli z zamegljenim spominom. Sam tega nisem počel. Nisem bil med tistimi, ki so bili opiti. Jaz sem se spraševal, kaj počnejo. Pili so in se smejali," se je spominjal.

To ni prvič, da je Shatner govoril o smrti. Lani je izdal dokumentarec z naslovom You Can Call Me Bill, v katerem je spregovoril o svojem življenju in karieri. Ko je za Variety govoril o dokumentarcu, je priznal, da mu ni ostalo več veliko časa na Zemlji.