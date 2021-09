Igralec Wilmer Valderrama delil fotografijo s hčerko

Igralec Wilmer Valderrama, ki je najbolj znan po svoji vlogi v humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta, si je pred udeležbo na podelitvi nagrad emmy vzel še čas za svojo sedemmesečno hčerko. Njuno fotografijo, na kateri je 41-letnik že urejen in pripravljen za slovesnost, je delil na družbenem omrežju Instagram, njegovi oboževalci pa so jo pozdravili z navdušenjem.