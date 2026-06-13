Igralec Zac Efron skrivaj zapustil ZDA, sanjski dom gradi v Avstraliji

Hollywoodski zvezdnik Zac Efron naj bi že nekaj časa živel v odmaknjenem delu Avstralije, kjer se uro vožnje od mesta Byron razteza tropski gozd. 38-letni igralec je tam leta 2020 kupil 128 hektarjev veliko površino, kjer zdaj zida okolju prijazno sanjsko domovanje. Za to je najel okoljskega arhitekta in oblikovalca Joosta Bakkerja , ki pa je z objavo na družbenem omrežju razkril zvezdnikovo skrivnost.

Ta je pred mesecem najprej potrdil, da je Efron pridobil vsa dovoljenja za začetek gradnje, nato pa na družbenem omrežju zapisal: "Veselim se, da bomo začeli z gradnjo Zacove hiše!" Da igralec že nekaj mesecev živi v Avstraliji, doslej ni bilo znano, viri blizu 38-letnika pa so potrdili, da se zvezdnik namerava tja preseliti za stalno, svoj dvorec v Los Angelesu pa je že dal na prodaj.

Njegovo novo posestvo bo samooskrbno, poskrbeli pa bodo, da bo okolju prijazno. "Všeč mu je avstralska mentaliteta in odnos, čim več časa pa želi preživeti v naravi," je za Homes to Love razkril Bakker in dodal: "Zgradba bo dala dom ogroženim žuželkam in drugim bitjem ter jim s tem omogočila preživetje. Tako raje ustvarjamo njihova prebivališča, ne pa jemljemo habitat. V preteklem letu smo eksperimentirali in izdelovali zidove iz konoplje in uporabljali naravne materiale, s katerimi smo nadomestili beton. Konoplja je morda celo najboljša rastlina na svetu, ki jo lahko uporabljamo kot material in omogoča popravilo in obnovo."

Novo Efronovo domovanje bo zajemalo veliko bivalno površino, vključno s telovadnico in zeleno streho, ki bo prekrita s številnimi rastlinami.