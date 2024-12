Igralec Zachary Levi pričakuje prvega otroka: Vedno sem si želel biti oče

"Že odkar sem bil otrok, sem si želel, da bi nekoč postal oče. Vedno sem čutil poslanstvo, da bi bil oče. V srcu sem čutil to željo in čuden občutek neizpolnjenosti, ker nisem doživel tega nivoja ljubezni in odgovornosti na svoji življenjski poti. Najboljša leta mojega življenja bodo na drugi strani tega in bom končno oče," je zapisal igralec.

Novembra 2023 je z mislijo, da bi uresničil svojo željo, naredil nekaj sprememb v življenju, saj se je zavedal, da je treba sprejeti več odgovornosti, če želi tako poseben blagoslov. Dodal je, da se je posvetil dodatnemu fizičnemu, psihičnemu, čustvenemu in duševnemu zdravju.