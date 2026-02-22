Zvezdnik zaradi ljubezni prenehal piti alkohol in se poročil

Jason Bateman se je za abstinenco od alkohola odločil, da bi izboljšal odnos s svojo izbranko Amando Anko . 57-letnica je njegovo popivanje pred desetletji označila za nadležno in nepredvidljivo. Igralec je priznal, da sta dala skozi nekaj pogajanj o njegovem pitju, in dodal, da ni zahtevala, da to razvado popolnoma opusti, temveč sta skupaj poskušala priti do dogovora.

Zvezdnik se je tedaj odločil, da se vzdrži alkohola in kokaina, ter priznal, da dandanes občasno kadi marihuano. "Imam prijatelje, ki so dosegli precej zastrašujoče dno, jaz pa sem imel srečo, da sem pravočasno prepoznal, da je to verjetno tako daleč, kot smem iti, če želim še vedno uresničiti stvari, ki jih želim doseči," je pred dnevi povedal za The Hollywood Reporter.

"Ves čas sem se zavedal, da želim odkljukati veliko teh ciljev, še preden postanem oče in moški s kariero, ki si je nisem le želel, ampak sem imel tudi občutek, da bi jo lahko dosegel, če bi le dobil pravo priložnost," je dodal dobitnik nagrade emmy, ki ima za seboj izjemno uspešno igralsko kariero.

Bateman se je z Amando poročil julija 2001, istega leta je tudi prenehal piti. Par se je leta 2006 razveselil hčerke Francesce, šest let pozneje pa še Maple.

Američanu se je zdelo, da so trideseta leta izjemno primerna za izvedbo načrtov za življenjski uspeh. "Alkohol je bil tisto, zaradi česar sem želel ostati zunaj vso noč in pihati ali kaditi joint ali kaj podobnega, zato je bilo ključno, da se temu izognem. ... Torej, to je trenutek. Ali želiš še naprej biti odličen v svojih dvajsetih ali želiš stopiti korak naprej in preiti v odraslost?" je strnil in dodal, da ni bil nikoli na točki, kjer bi razmišljal o zdravljenju.