Igralka Alexandra Daddario v veselem pričakovanju

"Noseča sem, vse poteka brez zapletov in je zdravo," je povedala in dodala, da čuti, da nima pravice, da se pritožuje o svojih simptomih. "Bila sem že noseča, a sem doživela izgubo. Gre za dolgo in zapleteno zgodbo, zato se ne bom spuščala v podrobnosti. Takšne vrste izgube in travme je zelo težko pojasniti, če jih nisi doživel. Razumem ženske, ki so same šle skozi takšne stvari, kot jih prej nisem mogla. Je zelo boleče," je še dejala.

Zvezdnica, ki je bila v času intervjuja v šestem mesecu nosečnosti, se je soočala z zapletenimi čustvi, ko je znova zanosila. "Bilo je težko predelati to novico," je iskreno priznala, med snemanjem serije Mayfair Witches pa je nosečnost skušala čim bolj skriti, kar je bilo samo po sebi poseben izziv, saj je ves čas bruhala, takoj za tem pa snemala prizore, ki so vključevali poljubljanje.