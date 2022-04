Igralka Ali Wong in poslovnež Justin Hakuta se ločujeta

Igralka in komičarka Ali Wong in njen mož, poslovnež Justin Hakuta , se ločujeta. Zvezdničin tiskovni predstavnik je za revijo People dejal, da je njuna odločitev za razhod sporazumna, še naprej pa bosta skupaj vzgajala svoja dva otroka.

Odtujena zakonca sta se spoznala leta 2010 na poročnem sprejemu skupnega prijatelja, poročila pa sta se leta 2014 v San Franciscu. Skupaj imata dve hčeri, Mari Hakuta, ki je bila rojena leta 2015, in Nikki Hakuta, ki se je rodila leta 2017.

Komičarka je v preteklih letih v svojih nastopih večkrat omenila svojega moža, med drugim je omenila, da zavida samskim ljudem, ki so svobodni. Dejala je, da je pred leti pristala na zapor, v katerem je omejena na monogamijo, sedaj pa ne ve, kako naj iz tega pobegne.

Zvezdnica filma Always Be My Maybe je razkrila še, da zasluži več kot njen mož, kupila pa je tudi hišo, v kateri živita in drago uro, ki jo nosi njen mož. Igralka je sicer pred časom dejala, da je v zasebnem življenju človek, ki uživa v družinskem življenju z možem. Pošalila se je, da mu je pet let vsak dan pripravljala kosila, zato je postal zelo odvisen od nje.