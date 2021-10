Igralka Alice Evans nekdanjega moža Ioana Gruffudda obtožila varanja

Javno obrekovanje in pranje perila med igralcema in nekdanjima zakoncema Alice Evans in Ioanom Gruffuddom se nadaljuje tudi v njunem ločenem življenju. Zvezdnik serije Harrow je pred kratkim potrdil zvezo z igralko Bianco Wallace , nekdanja žena pa ga obtožuje varanja. Prepričana je, da se je zveza, ki je sedaj uradna, začela že, ko sta bila Evansova in Gruffudd še poročena.

Na njuni objavi pa se je že odzvala razočarana nekdanja žena. Alice je na Twitterju zapisala: "Izkazalo se je, da je moj mož že tri leta v razmerju z drugo žensko. Po tem, ko mi je dve leti govoril, da sem slaba oseba, da nisem zanimiva, da z mano noče imeti spolnih odnosov, hoče pa delati v tujini, je bil za našimi hrbti v razmerju z drugo. Vso srečo, Bianca."

Nek prijatelj avstralske igralke pa ji je stopil v bran in zapisal: "Osebno poznam Bianco že več let in vem, da se pred tremi leti še poznala nista, kaj šele imela afero." Na te besede se je Alice odzvala z jezo in odgovorila, da pljuva po žrtvi: "Dobro veš, da sta se videvala, še preden mi je rekel, da me ne ljubi več in hoče ločitev. Če želiš, da se spustiva globlje v to, se lahko."

Igralec je marca po 13 letih zakona z Evansovo vložil zahtevo za ločitev. Nekdanji par ima dve hčeri, 8-letno Elsie in 12-letno Ello. Nekdanja zakonca sta se spoznala na snemanju filma 102 Dalmatinca leta 2000 in se poročila leta 2007. Gruffudd je zahtevo za ločitev vložil mesec dni pozneje, ko je Alice na družbenem omrežju Twitter zapisala: "Moj mož in duša dvojčica zadnjih 20 let, Ioan Gruffudd, je oznanil, da prihodnji teden zapušča svojo družino. Jaz in moji mladi hčerki smo zelo zmedene in žalostne. Razloga za svojo odločitev nam ni povedal, razen da me ne ljubi več. Zelo mi je žal." Objavo je pozneje izbrisala.

Igralec njene objave ni komentiral, pozneje pa sta v skupni izjavi za javnost zapisala, da je to izjemno težek čas za njuno družino in da ostajata predana otrokoma. Prosila sta tudi za spoštovanje svoje zasebnosti. Februarja 2020 je sicer zvezdnik za The Guardian priznal, da imata z ženo nekaj zakonskih težav, saj sta zaradi snemanj pogosto fizično ločena.