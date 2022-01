Igralka Alicia Witt o skrivnostni smrti staršev: Ne zdi se resnično

Pred mesecem dni so starša igralke Alicie Witt našli mrtva na njunem domu. Pretresena zvezdnica je o tragični smrti svojih staršev spregovorila tudi v javnosti in razkrila, da je bila prav ona tista, ki je najprej zaslutila, da je z njima nekaj narobe, saj se več dni nista odzvala na njene klice. K njima je poslala sorodnika, ki pa je prišel prepozno. 46-letnica je še zmeraj pretresena, na družbenem omrežju pa je spregovorila o njihovem odnosu in svojem žalovanju.

Preteklo je nekaj več kot mesec dni, odkar so starša igralke Alicie Witt naši mrtva na njunem domu v kraju Worcester v zvezni državi Massachusetts. 46-letna igralka je na družbenem omrežju Instagram objavila nekaj njihovih skupnih fotografij, ob njih pa delila daljši zapis o njihovem odnosu in svojem spopadanju z žalovanjem.

"Še vedno se mi ne zdi resnično. Pretekel je mesec dni, odkar sem se prestrašila, ker mi nista odgovorila na klice, in poklicala sorodnika, ki je šel preverit, kaj se dogaja z njima. S telefonom v roki sem čakala in molila, da bo naslednji klic od njiju. Jezna sem bila, da sem v to vpletla še nekoga drugega," se v zapisu spominja zvezdnica serije Oranžna je nova črna.

Po njenem klicu so v hiši našli trupli njenih staršev, 87-letnega Roberta Witta in 75-letno Diane Witt. Vzrok smrti naj bi bila podhladitev, zakonca pa naj bi imela težave s pečjo. Po poročanju tabloida Daily Mail naj bi bil eden izmed igralkinih staršev celo oblečen v plašč. Temperature v tistem delu države so se v tistem času spustile krepko pod ničlo. Zakonca Witt sta bila tudi slabega zdravja; oče je imel raka, mati pa je zbolela za parkinsonovo boleznijo.

Igralka je izrazila hvaležnost, da je lahko odpotovala v Worcester, kjer je pokopala svoja starša in v miru žalovala. Zahvalila se je vsem, ki so se z njo spominjali njenih staršev. Kljub temu ostajajo nejasnosti v zvezi z njuno smrtjo zanjo izziv, prav tako njen odnos z njima, je še priznala. "Najbolj ironično je, da sta se svojo zasebnost ves čas trudila skrivati, s smrtjo pa je bilo razgaljeno vse, kar sta se trudila skriti. Nikoli si nisem predstavlja, da bom morala javno spregovoriti o tem, še posebej ne, ko bom žalovala. Že več kot desetletje nisem smela vstopiti v dom svojih staršev. Vsakič, ko sem jima ponudila pomoč pri kakšnem popravilu, sta delavce zavrnila in jih odslovila," je z bolečino opisala njihov odnos.

