Igralka Allison Mack predčasno pričela prestajati triletno zaporno kazen

Allison Mack je že prejela svojo zaporniško številko 90838-053 v zveznem zaporu v kalifornijskem Dublinu. Točen datum njenega odhoda na svobodo je v dokumentih zapisan kot ''neznan''. Iz zveznega urada za zapore so za ameriške medije potrdili, da se je igralka iz serije Smallville v instituciji oglasila celo dva tedna pred zapovedanim terminom. Zaporno kazen bi morala začeti prestajati šele 29. septembra.

Mackova se je izrekla za krivo zaradi svoje vloge v kultu Nxivm. Delovala je kot desna roka vodje kulta Keitha Renierja , ki je bil lanskega oktobra obsojen na 120 let zaporne kazni zaradi dejanj, s katerimi je številne ženske žrtve spremenil v spolne sužnje.

Del dogovora je bilo tudi njeno priznanje glede vloge gospodarice sužnjev, znotraj katere je dominirala nad podrejenimi članicami. Sužnje so kot podložne prejele tudi žig, na katerem so bile izpisane njene inicialke ter inicialke njihovega vodje. Dekleta je ob tem tudi izsiljevala, vse z namenom, da se z Ranierjem spustijo v spolne odnose.

Igralki je grozilo sedemnajst let in šest mesecev zaporne kazni. Zaradi sodelovanja s preiskovalno enoto, ki je z njeno pomočjo razkrinkala številne sodelujoče v spornem kultu, pa se je njena kazen občutno zmanjšala, sedaj znaša tri leta.

Jessica Joan, ena od igralkinih žrtev, jo je med pričanjem pred končno obsodbo označila za 'zlobno pošast'. Mackova pa je v svoj bran priznala, da predanost vodji kulta in udejstvovanju v tem označuje za ''največjo napako svojega življenja'', ter ob tem izkazala obžalovanje zaradi vsega, kar je storila, in v solzah dodala, da je ''polna kesanja in krivde'', žrtvam pa se je tudi opravičila.