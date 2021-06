Igralka Allison Mack zaradi delovanja v kultu obsojena na tri leta zapora

Mackovo so še z nekaterimi drugimi člani kulta aretirali leta 2018. Takrat so prostost odvzeli tudi Ranierju, ki je bil kasneje obsojen na kar 120 let zaporne kazni.

Smernice za kazen, ki so bile predvidene za Mackovo, so napovedovale od 14 let do 17,5 leta zapora. Tožilci so zaprosili ameriškega okrožnega sodnika Nicholasa Garaufisa, da ji kazen zniža, saj je zelo pomagala pri preiskavah in pregonu drugih vodilnih oseb kulta.