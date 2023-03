Igralka Amanda Bynes odvedena v psihiatrično ustanovo

Amanda Bynes , ki je zaslovela kot najstniška igralka, je znova na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici. Zvezdnica, ki ima diagnosticirano bipolarno motnjo, je bila v bolnišnico odvedena po pregledu strokovnjaka, kjer je ostala na zdravljenju. Čeprav pridržanje na psihiatričnem oddelku, ki ga odredijo zaradi prekrška, običajno traja 72 ur, se lahko to glede na pacientove potrebe tudi podaljša.

Amanda Bynes in Paul Michael sta se razšla, a ostajata prijatelja.

Zvezdnica bi se morala istega dne udeležiti druženja z nekdanjimi soigralci, a je to zaradi bolezni odpovedala. Čeprav njen tiskovni predstavnik igralkinega zdravstvenega stanja ni želel komentirati, pa je o tem za Page Six spregovoril njen nekdanji zaročenec Paul Michael, ki je razkril, da Amanda že nekaj časa ni jemala predpisanih zdravil.

36-letnici so pred skoraj letom dni odpravili skrbništvo, ki sta ga nad njo imela njena starša, status pa jima je pripadal osem let. Ko je sodnica odločila, da je zvezdnica sposobna sama skrbeti zase, se je za podporo zahvalila tudi svojim oboževalcem. Pri odločitvi, da ne rabi več skrbnikov, sta jo podprla tudi starša Rick in Lynn Bynes.