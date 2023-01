Igralka Amanda Kloots se je po moževi smrti najprej sestajala z vdovci

"Pogovor o življenjskih izkušnjah naredi vsako osebo zanimivo, jaz pa sem si želela izvedeti, kdo so ti ljudje sedaj, po teh težkih izkušnjah," je še povedala, ob tem pa iskreno izpostavila še drugo plat: "Ko se z nekom začneš pogovarjati o izgubi ljubljene osebe in ob tem začneš jokati, to večinoma ubije romantiko."

"Ko je Nick umrl, je trajalo kar nekaj časa, da sem se ponovno začela dobro počutiti in znova namočila prst v vodo," je povedala voditeljici o času, ko se je znova začela sestajati z moškimi. "Na prvih nekaj zmenkih, na katere sem šla, sem se sestajala z drugimi vdovci. To je bila skupna točka, ki je pomagala prebiti led," je razkrila 40-letnica.

Kot je še razkrila, se je morala skoraj leto po moževi smrti soočiti s težkimi kritikami, da se je že začela sestajati z drugimi moškimi, hkrati pa je ob tej priložnosti spregovorila tudi o zgodbah drugih vdov, da bi internetni troli bolje razumeli, s kakšnimi predsodki so se morale soočati ob tem, ko so ponovno skušale najti ljubezen.

"Začela sem intervjuvati druge vdove in skušala dati obraze tistim, ki so jih obsojali. Moj cilj je bil, da se začnemo pogovarjati o ponovnem iskanju ljubezni po tem, ko je nekdo že izgubil ljubljeno osebo. Želela sem si razkriti resnico o ljudeh, kot sem sama in jih zaradi tega obsojajo. Ko sem to storila, so se kritike nehale," je povedala.

V intervjuju z Amando Hirsch decembra 2022 je spregovorila tudi o materinski krivdi: "Biti samohranilec je zelo težko. Dejstvo, da si vsakodnevno sam za vse, je res težko. Elvis je v fazi, ko začenja imeti svoje mnenje, mi kljubuje in me preizkuša. Noče, da ga puščam samega, da grem na večerjo s kom, hoče, da sem z njim. Zato čutim veliko krivde. Res je težko. Nočem se pretvarjati, da za vse poskrbim sama, najela sem pomoč. Imam prijatelje, ki mi priskočijo na pomoč, zanj pa poskrbijo tudi stari starši, ko sem na prizorišču snemanja filma in ostanejo z njim tri tedne, če je to potrebno."