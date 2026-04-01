Igralka Amanda Peet: V Hollywoodu vlada 'slava obupa'

Amanda Peet je v nedavnem pogovoru za Fox News Digital spregovorila o največji zmoti o Hollywoodu in poudarila, da tudi zvezdniki nimajo popolnih življenj, kot pogosto mislijo njihovi oboževalci in vsi, ki jih spremljajo od daleč. Izpostavila je, da vlada zelo tekmovalno vzdušje in se vsi ženejo za isto češnjo na torti.

"Smešno je. To so samo ogledala in dim. Ne obstaja ta popoln kraj, je le slava obupa, medtem ko se vsi sprašujejo, kaj ljudje tam počnejo, zakaj oni niso del te skupnosti in ne izgledajo tako kot tisti na televiziji? In to je ta senčna stran. V Hollywoodu vlada tekmovalnost in težko je premagati to miselnost, ko se vsi ženejo za isto češnjo na torti. Preveč je ljudi, ki si želijo istih stvari," je dejala igralka.

Dodala je, da staranje v industriji, ki poveličuje mladost, ne pomaga najbolj. "Sem starejša in sem bolj pomirjena glede tega, a je težko priti do tega in ne vedno znova iskati vznemirjenja ter se spraševati, kaj naj počneš, ko ti zjutraj zazvoni budilka in kakšen smisel ima vse skupaj?"