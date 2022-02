Igralka Amy Schumer o materinstvu: To so nebesa na Zemlji

Igralka Amy Schumer je na družbenem omrežju Instagram delila svoje občutke o tem, kako je biti mati, v komentarjih pa so ji pritrdile mnoge zvezdniške prijateljice. 40-letna igralka je ob fotografiji z dve leti in pol starim sinom Genom Davidom zapisala, da je materinstvo bitka med občutkom krivde in ranljivostjo, a je hkrati najboljši občutek na svetu, ki ga je primerjala celo z nebesi na Zemlji.

Dobitnica nagrade emmy, igralka Amy Schumer, se je v objavi na Instagramu odkrito razpisala o grenko-sladkih občutkih, ki jih prinaša materinstvo. Priložila je tudi fotografijo, na kateri je skupaj s svojim dveletnim sinom Genom Davidom, ki sedi na rdečem poganjalcu v podobi motornega kolesa. 40-letna zvezdnica je sinov obraz zakrila s srčkom.

"Biti njegova mati so nebesa na Zemlji, a hkrati pomeni večni boj med občutkom krivde in ranljivostjo, ki se ga nikoli ne bom navadila. Občutek imam, da se moje srce nahaja izven mojega telesa, a sem preveč stara, da bi te občutke utopila v kozarcu alkoholne pijače, kot smo to počeli včasih, ko smo bili zaljubljeni in prestrašeni. Pošljite pomoč!" je ob fotografiji pripisala zvezdnica.

Njena objava je požela veliko simpatij in poistovetenja drugih mamic, med njimi tudi igralkinih zvezdniških prijateljic, ki so objavo komentirale in všečkale. Igralka America Ferrera je zapisala: "Amen." Igralka Ilana Glazer pa je komentirala z besedami: "Odlično povedano in v veliko pomoč." Oglasil se je tudi televizijec Tan France, ki je zapisal: "Ja, natančno tako je in takšni so tudi občutki. Je čudovito, a hkrati strašljivo." Voditeljica Amanda Kloots pa je zapisala: "Natanko tako se počutim vsakič, ko ga odložim v vrtcu." Igralka Debra Messing pa je dodala: "Pojma nimamo." Modna oblikovalka in žena hotelirja Hiltona, Kathy Hilton, in komičarka Rosie O'Donnell sta v komentarje prilepili srčke.

"Sama nisem mati, a kot teta slišim od sester, da si na pravi poti. Ah, ta ljubezen. In krivda. A slednjo skušaj spustiti, saj vse mamice počnete nekaj neverjetnega in vzbujate spoštovanje že s tem, da to sploh počnete. Čudovita fotografija. Uživaj," pa je vzpodbudne besede prijateljici namenila kantavtorica Debbie Gibson.