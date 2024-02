Igralka Amy Schumer razkrila, da ima Cushingov sindrom

Amy Schumer je dva tedna po tem, ko so se na družbenih omrežjih pojavili komentarji, da je zvezdnica filma Razuzdanka videti zabuhla v obraz, razkrila, da ima Cushingov sindrom. 42-letnica je dobila diagnozo po 'nekaj norih tednih', ki so vključevali več testov. Stanje je občasno in je lahko resno, če ga ne zdravimo.

"Bila sem tudi na preiskavah z magnetno resonanco, ki so trajale štiri ure naenkrat, zaradi količine odvzete krvi so mi zaprli žile in mislila sem, da ne bom preživela, da bi videla, kako moj sin odrašča," je igralka povedala Yellinovi.

Igralka je v svojem prvem odzivu spremembo svojega videza pripisala endometriozi. Kot je dejala, pa se je ob poznejši diagnozi Cushingovega sindroma počutila prerojeno. "Obstaja nekaj vrst Cushingovega sindroma. Nekatere so lahko usodne, zahtevajo operacijo možganov ali odstranitev nadledvične žleze," je igralka povedala za glasilo News Not Noise . "Imam vrsto Cushinga, ki se bo rešila sam od sebe in sem zdrava, kar je bila najboljša novica, ki si jo lahko zamislite," je dodala.

"Poleg strahu za svoje zdravje sem morala biti tudi pred kamero, ko so se pojavili komentarji, ampak hvala bogu za to, ker sem tako spoznala, da nekaj ni v redu," je še dodala zvezdnica, ki se je v začetku tega meseca pojavila na ameriški televiziji, kjer je govorila o drugi sezoni komične serije Life And Beth, ki jo je napisala, režirala in v njej igrala.

Med promocijsko turnejo je igralka, ki je igrala tudi v komičnem šovu Inside Amy Schumer in filmu Počutim se lepo iz leta 2018, obiskala The Tonight Show Starring Jimmy Fallon in The View. Kmalu zatem se je spoprijela s plazom kritik in šal, ki so se norčevale iz njenega obraza, pa tudi z zdravstvenimi špekulacijami in komentarji podpore.

"Uživala sem v povratnih informacijah in razmišljanju o svojem videzu," je dejala. V napol resnem tonu je igralka na družbenem omrežju dodala, da je prenašala takšne špekulacije 'skoraj 20 let, tako kot vse ženske'.