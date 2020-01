Igralka Anna Faris na poti v drugi zakonski jarem

Igralka Anna Faris in direktor fotografije Michael Barrettsta zaročena, poročajo tuji mediji. Novico je za Us magazine potrdila Annina igralska kolegica Allison Janney. "Da je zaročena vem že kar nekaj časa," je povedala na premieri film Troop Zero. "Šla sem v njeno sobo, da bi vadili besedilo in potem sem ji rekla 'Je to prstan?'," se je spominjala Allison. Nato je še pojasnila, da Anna novice verjetno ni želela obešati na veliki zvon in je čakala, da bodo njeni bližnji sami ugotovili, da z Michaelom načrtujeta poroko. "Mislim, da je čakala, da bi vsi opazili. To je to. Bilo je zabavno," je še dodala.

Farisova pa je ugibanja o zaroki sprožila že novembra lani, ko so paparaci v svoje objektive ujeli velik diamantni prstan, ki je krasil njeno levo roko.